Les fantaisies d’hiver au musée de l’école Musée de l’école rurale Trégarvan

Les fantaisies d’hiver au musée de l’école
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-29
À l’occasion des fantaisies d’hiver, le musée sera ouvert le dimanche 28 et lundi 29 décembre, pour deux après-midis doux et chaleureux en famille.
Hiver, Noël, Nouvel An ? Ne choisissez pas, tout se fête au musée de l’École, même pendant les vacances scolaires ! Entre spectacles contés, ateliers créatifs et visite surprise (n’oubliez pas votre pull de Noël…), il y aura forcément quelque chose pour vous à Trégarvan.
Dimanche 28 décembre
De 14h30 à 16h30 Les contes d’Aziliz Noël magique
Rendez-vous pour deux heures de douceur et d’évasion, idéale pour réchauffer les cœurs en cette saison hivernale.
De 16h30 à 18h Contes d’ici et d’ailleurs
Patrice Goyat et Jean Pencalet nous embarquent pour un voyage au cœur des histoires de Douarnenez et d’ailleurs.
Lundi 29 décembre
De 14h30 à 15h30 Visite guidée et atelier d’écriture de Noël
Laissez-vous conter l’histoire de l’école d’autrefois et vivez l’expérience de la journée de l’écolier au siècle passé.
De 16h à 17h atelier créatif diorama hivernal
Venez fabriquer votre petite maquette d’hiver à l’aide seulement de papier et cartons voué à être jeté !
Les différentes animations doivent être réservées à l’avance par mail ou téléphone. .
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
