Les fantômes de la liberté, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Les fantômes de la liberté Samedi 4 avril, 10h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Samedi 4 avril – 10h

Serge Pey : étape de création

Les fantômes de la liberté

Serge Pey évoque la mémoire des certains sacrifiés de la liberté et de la pensée depuis Vanini, Marcel Langer, Ariane Sacriabina ou Conchita Ramos.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Durée : 1h

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France

