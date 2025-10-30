Les Fantômes de la Méditahèque Courtenay
Les Fantômes de la Méditahèque Courtenay jeudi 30 octobre 2025.
Les Fantômes de la Méditahèque
Courtenay Loiret
Gratuit
Début : 2025-10-30 17:30:00
Oserez-vous franchir les portes de la médiathèque ?
De 17h30 à 18h30 formule dédiée aux enfants dès 6 ans, puis à partir de 18h30, place à la formule effrayante pour les plus courageux !
Évènement gratuit.
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com
English :
Do you dare to enter the media library?
German :
Trauen Sie sich, durch die Türen der Mediathek zu gehen?
Italiano :
Avete il coraggio di entrare nella mediateca?
Espanol :
¿Te atreves a entrar en la mediateca?
