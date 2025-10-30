Les Fantômes de la Méditahèque Courtenay

Oserez-vous franchir les portes de la médiathèque ?

De 17h30 à 18h30 formule dédiée aux enfants dès 6 ans, puis à partir de 18h30, place à la formule effrayante pour les plus courageux !

Évènement gratuit. .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com

English :

Do you dare to enter the media library?

German :

Trauen Sie sich, durch die Türen der Mediathek zu gehen?

Italiano :

Avete il coraggio di entrare nella mediateca?

Espanol :

¿Te atreves a entrar en la mediateca?

