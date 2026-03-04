Les fantômes du port, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Les fantômes du port Dimanche 14 juin, 15h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Des bâtiments détruits aux métiers disparus, en passant par quelques figures oubliées, partez à la découverte des éléments caractéristiques du port d’autrefois. Rendez-vous place de la Haute-Vieille Tour, devant la Fierté Saint-Romain.Réserver votre place pour la balade guidée sur Weezevent.

© Bibliothèque municipale de Rouen