Les Fantômes en musique Oulchy-le-Château

Oulchy-le-Château

Les Fantômes en musique

Butte Chalmont Oulchy-le-Château Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Après le succès retentissant de l’an dernier où vous étiez plus de 500 à vibrer avec nous, la magie de la musique de chambre opère à nouveau au cœur d’un lieu d’exception !

Rejoignez-nous au pied monument commémoratif Les Fantômes de Paul Landowski à Oulchy-le-Château (Aisne)

Imaginez… le soleil couchant sur les plaines de l’Aisne, la puissance intemporelle des huit silhouettes de granit rose gravées dans l’histoire … et les notes de Beethoven, Dohnányi et Landowski qui s’élèvent sous le ciel, dans ce site grandiose inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO!

Cette année encore, l’émotion sera intense et profondément humaine. Le violoncelliste Antoine Landowski (arrière-petit-fils du sculpteur du monument !) réunit autour de lui deux musiciens d’exception pour un concert en plein air unique en son genre.

Boris Blanco (violon)

Violaine Despeyroux (alto)

Antoine Landowski (violoncelle)

Ils interpréteront de magnifiques trios à cordes , dont une pièce rare composée au milieu des années 90 par Marcel Landowski pour son petit-fils, qui renaîtra plus de 30 ans après sa création, au pied du monument familial. Un véritable vertige de mémoire!

Soirée à la Butte Chalmont -Concert, pique-nique et archives

Le Comité local du monument national de la Butte Chalmont organise une soirée autour de ce site emblématique, mêlant musique, convivialité et mémoire collective.

Au programme

18h ConcertBoris Blanco (violon), Violaine Despeyroux (alto) et Antoine Landowski (violoncelle) — arrière-petit-fils du sculpteur des Fantômes — offrent un moment musical au cœur du site.

20h Pique-nique partagé

Tiré du sac, à partager ensemble sur place.

20h à 22h Installation vidéo d’archives

En continu, une sélection de films amateurs issus du fonds Archipop donne à voir la Butte Chalmont et les Fantômes de Landowski à travers les époques cérémonies d’anciens combattants, visite du général de Gaulle, parties de colin-maillard, sorties familiales du dimanche… Ces images, commentées par des habitants de la CCOC et participants de Récits&Partages, témoignent de la façon dont ce site historique s’inscrit dans la mémoire collective locale.

Entrée libre

Après le succès retentissant de l’an dernier où vous étiez plus de 500 à vibrer avec nous, la magie de la musique de chambre opère à nouveau au cœur d’un lieu d’exception !

Rejoignez-nous au pied monument commémoratif Les Fantômes de Paul Landowski à Oulchy-le-Château (Aisne)

Imaginez… le soleil couchant sur les plaines de l’Aisne, la puissance intemporelle des huit silhouettes de granit rose gravées dans l’histoire … et les notes de Beethoven, Dohnányi et Landowski qui s’élèvent sous le ciel, dans ce site grandiose inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO!

Cette année encore, l’émotion sera intense et profondément humaine. Le violoncelliste Antoine Landowski (arrière-petit-fils du sculpteur du monument !) réunit autour de lui deux musiciens d’exception pour un concert en plein air unique en son genre.

Boris Blanco (violon)

Violaine Despeyroux (alto)

Antoine Landowski (violoncelle)

Ils interpréteront de magnifiques trios à cordes , dont une pièce rare composée au milieu des années 90 par Marcel Landowski pour son petit-fils, qui renaîtra plus de 30 ans après sa création, au pied du monument familial. Un véritable vertige de mémoire!

Soirée à la Butte Chalmont -Concert, pique-nique et archives

Le Comité local du monument national de la Butte Chalmont organise une soirée autour de ce site emblématique, mêlant musique, convivialité et mémoire collective.

Au programme

18h ConcertBoris Blanco (violon), Violaine Despeyroux (alto) et Antoine Landowski (violoncelle) — arrière-petit-fils du sculpteur des Fantômes — offrent un moment musical au cœur du site.

20h Pique-nique partagé

Tiré du sac, à partager ensemble sur place.

20h à 22h Installation vidéo d’archives

En continu, une sélection de films amateurs issus du fonds Archipop donne à voir la Butte Chalmont et les Fantômes de Landowski à travers les époques cérémonies d’anciens combattants, visite du général de Gaulle, parties de colin-maillard, sorties familiales du dimanche… Ces images, commentées par des habitants de la CCOC et participants de Récits&Partages, témoignent de la façon dont ce site historique s’inscrit dans la mémoire collective locale.

Entrée libre .

Butte Chalmont Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 55 65 23 informatique@cc-oulchylechateau.fr

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English :

Following last year’s resounding success—when more than 500 of you joined us in celebrating—the magic of chamber music returns to an exceptional venue!

Join us at the foot of Paul Landowski’s “Les Fantômes” memorial in Oulchy-le-Château (Aisne)

Imagine… the sun setting over the plains of the Aisne, the timeless power of the eight pink granite figures etched into history… and the notes of Beethoven, Dohnányi, and Landowski soaring into the sky at this magnificent site, a UNESCO World Heritage Site!

Once again this year, the emotion will be intense and deeply human. Cellist Antoine Landowski (great-grandson of the monument’s sculptor!) brings together two exceptional musicians for a one-of-a-kind open-air concert.

Boris Blanco (violin)

Violaine Despeyroux (viola)

Antoine Landowski (cello)

They will perform magnificent string trios, including a rare piece composedin the mid-1990s by Marcel Landowski for his grandson, which will be revived more than 30 years after its premiere, at the foot of the family monument. A truly dizzying journey down memory lane!

An Evening at the Butte Chalmont—Concert, Picnic, and Archives

The local committee of the Butte Chalmont National Monument is organizing an evening event centered around this iconic site, combining music, camaraderie, and collective memory.

On the program:

6:00 p.m. Concert: Boris Blanco (violin), Violaine Despeyroux (viola), and Antoine Landowski (cello)—the great-grandson of the sculptor who created the “Ghosts”—will perform a musical interlude at the heart of the site.

8:00 p.m. Shared picnic

Bring a dish to share with everyone on site.

8:00 p.m. 10:00 p.m. ? Archival video installation

A continuous screening of a selection of amateur films from the Archipop collection showcases Butte Chalmont and Landowski’s “Ghosts” through the ages: veterans’ ceremonies, a visit by General de Gaulle, games of blind man’s bluff, Sunday family outings… These images, narrated by residents of the CCOC and participants in “Récits & Partages,” bear witness to how this historic site is embedded in the local collective memory.

Free admission

L’événement Les Fantômes en musique Oulchy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois