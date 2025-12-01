Les fantômes ne laissent pas de tessons Musée départemental Arles antique Arles

Les fantômes ne laissent pas de tessons

Lundi 1er décembre 2025 de 19h30 à 20h05. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Ma mémoire me joue des tours. Elle efface sans prévenir certains souvenirs que je croyais précieux et choisit de retenir un moment presque anodin.

Elle récupère des bouts et jette le reste. À partir de cette matière ressuscitée, elle élabore son récit…

Dans les réserves des musées s’accumulent les vestiges, comme s’accumulent les images dans les zones labyrinthiques de mon cerveau. Mais là, les objets sont étudiés, identifiés, numérotés et enfin conservés pour le futur.

Les fantômes ne laissent pas de tessons est une expérience de fouille théâtrale où se brouille mémoire historique et mémoire intime. Elle invente une archéologie de la vie ordinaire, où l’on raconte ce qui est là, mais qui n’est pas encore visible.

C’est un hommage à cette aventure un peu folle qui consiste à trouver de nouveaux chemins pour relier les blancs, les trous, les bords effacés de notre passé.



Cie Camélopard

Écriture et interprétation Laura Pazzola

Regard extérieur Guillaume Servely

Écriture sonore Térence Meunier .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

My memory plays tricks on me. It erases without warning certain memories that I thought were precious and chooses to retain an almost insignificant moment.

German :

Mein Gedächtnis spielt mir Streiche. Es löscht ohne Vorwarnung einige Erinnerungen, die ich für wertvoll hielt, und entscheidet sich dafür, einen fast harmlosen Moment festzuhalten.

Italiano :

La mia memoria mi gioca brutti scherzi. Cancella senza preavviso alcuni ricordi che ritenevo preziosi e sceglie di conservare un momento quasi insignificante.

Espanol :

Mi memoria me juega malas pasadas. Borra sin previo aviso ciertos recuerdos que creía preciosos y opta por retener un momento casi insignificante.

