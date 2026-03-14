Les Farôts de la côte bleue Festival de la côte bleue Salle Roger Deglin Sausset-les-Pins
Les Farôts de la côte bleue Festival de la côte bleue Salle Roger Deglin Sausset-les-Pins vendredi 24 avril 2026.
Les Farôts de la côte bleue Festival de la côte bleue
Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026.
Le 24 20h30
Le 25 15h00/ 16h30/20h30
Le 26: 15h00. Salle Roger Deglin La ferme neuve Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Venez assister au festival des Farôts !!!
Ouverture du festival
Vendredi 24 de 20h30 Scène Ouverte à la Salle Roger Deglin tour de chauffe, venez partager votre talent ou simplement écouter. réservation 06 27 19 44 48
Samedi 25 de 15h/16h30 Ecrire & dire Atelier d’écriture, plaisir d’écrire, libéré des mots et partage à la salle Roger Deglin
renseignement 06 87 34 19 39
Samedi 25 de 20h30/22h: café théâtre des farôts,
humour et émotions, chansons, contes, sketches et poèmes
06 27 19 44 48
Dimanche 26 de 15h Café concert à la salle Roger Deglin,
06 27 19 44 48 .
Salle Roger Deglin La ferme neuve Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 27 19 44 48 ddb.cote.bleue@hotmail.fr
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English :
Come to the Farôts festival!!!
L’événement Les Farôts de la côte bleue Festival de la côte bleue Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par Mairie de Sausset-les-Pins