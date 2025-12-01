Les Fatals Picards + 1ère Partie Salle Emeraude – Locoal-Mendon

Les Fatals Picards + 1ère Partie Salle Emeraude – Locoal-Mendon samedi 20 décembre 2025.

Les Fatals Picards + 1ère Partie

Salle Emeraude – 10 Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent le rock, la chanson franc¸aise, l’humour, le second degré l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu a rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 exagérer, c’est commencer d’inventer .

Une date à ne pas rater, la dernière de l’année 2025!! ;)

Avec en première partie VINCENT BLOYET One Man Band

Entre blues électrique hargneux et ballades d’outres-atlantique, VINCENT BLOYET propose un son original à la fois rustique et élégant. .

Salle Emeraude – 10 Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 67 32

