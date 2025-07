Les Fatals Picards Carrière (La) Saint-Herblain

Les Fatals Picards Carrière (La) Saint-Herblain samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 20:00 –

Gratuit : non 32 € Billetterie : lacarriere-events.com Tout public

Pour Les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! 25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables…Autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, une tournée et un concert qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte !

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800