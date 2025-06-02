LES FATALS PICARDS – CCM JOHN LENNON Limoges

LES FATALS PICARDS Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : « exagérer, c’est commencer d’inventer ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87