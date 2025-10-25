LES FATALS PICARDS – CENTRE CULTUREL L’ORANGERIE Roissy En France

LES FATALS PICARDS Début : 2025-10-25 à 20:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE ROISSY EN FRANCE PRÉSENTE : LES FATALS PICARDSPour Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans !25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables…alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.

CENTRE CULTUREL L’ORANGERIE 6 ALLÉE DU VERGER 95700 Roissy En France 95