Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans L’Oasis Le Mans

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2026-03-20 20:00:00
Les Fatals Picards célèbrent 25 ans de scène ! Rock, chanson française, humour et second degré déjanté se fondent en un tout cohérent. Alchimie particulière entre engagement politique et dérision à ne pas rater.   .

