Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans L’Oasis Le Mans
Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans L’Oasis Le Mans vendredi 20 mars 2026.
Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Les Fatals Picards célèbrent 25 ans de scène ! Rock, chanson française, humour et second degré déjanté se fondent en un tout cohérent. Alchimie particulière entre engagement politique et dérision à ne pas rater. .
