Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans L’Oasis Le Mans

Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Les Fatals Picards célèbrent 25 ans de scène ! Rock, chanson française, humour et second degré déjanté se fondent en un tout cohérent. Alchimie particulière entre engagement politique et dérision à ne pas rater. .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

