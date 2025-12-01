Les Fatals Picards Florange

Les Fatals Picards Florange samedi 13 décembre 2025.

Les Fatals Picards

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Samedi 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Pour les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! 25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.

En accord avec Adone Productions

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

English :

For Les Fatals Picards, 2025 marks their 25th anniversary! 25 years of music, of humor, of second degree, of commitment, of quirky songs, of incredible concerts… so it’s safe to say that this quarter-century will be celebrated in style on stages all over France and beyond, during a tour not to be missed under any circumstances.

In agreement with Adone Productions

German :

2025 ist für die Fatals Picards das Jahr des 25-jährigen Bestehens! 25 Jahre Musik, Humor, Witz, Engagement, schräge Lieder, unglaubliche Konzerte… Dieses Vierteljahrhundert wird auf allen Bühnen in Frankreich und anderswo gebührend gefeiert, während einer Tournee, die man unter keinen Umständen verpassen sollte.

In Absprache mit Adone Productions

Italiano :

Per Les Fatals Picards il 2025 è l’anno in cui compiono 25 anni! 25 anni di musica, umorismo, comicità, impegno, canzoni fuori dagli schemi e concerti incredibili: è giusto dire che questo quarto di secolo sarà festeggiato in grande stile sui palcoscenici di tutta la Francia e non solo, con un tour da non perdere.

In accordo con Adone Productions

Espanol :

Les Fatals Picards cumplen 25 años en 2025 25 años de música, humor, compromiso, canciones extravagantes y conciertos increíbles… así que es justo decir que este cuarto de siglo se celebrará por todo lo alto en los escenarios de toda Francia y más allá, con una gira que no querrá perderse.

De acuerdo con Adone Productions

