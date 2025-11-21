Les Fatals Picards – LA BELLE ELECTRIQUE Grenoble

« Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans »Pour les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! 25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.infos pratiques :Ouverture des portes : 19:00Début de concert : 20:00Première partie : 1ère partieRenseignement PSH/PMR : 04 69 98 00 38

LA BELLE ELECTRIQUE 12 ESPLANADE ANDRY-FARCY 38000 Grenoble 38