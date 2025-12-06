LES FATALS PICARDS – LA VAPEUR Dijon

LES FATALS PICARDS Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! 25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21