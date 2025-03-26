LES FATALS PICARDS – L’AERONEF Lille

LES FATALS PICARDS Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : LES FATALS PICARDS« Les Fatals Picards fêtent leurs 25 ans »Pour les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! 25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.

L’AERONEF AVENUE WILLY BRANDT 59777 Lille 59