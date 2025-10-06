LES FATALS PICARDS – LE ROCKSTORE Montpellier

LES FATALS PICARDS Début : 2026-04-25 à 19:00. Tarif : – euros.

Les Fatals Picards en concert à Montpellier – Rockstore le 25 avril 2026Connus pour leur mélange unique de rock, de punk, de chanson française et d’humour, Les Fatals Picards promettent un spectacle électrisant et rempli de bonne humeur. Avec des titres comme Punk à chien , Mon père était tellement de gauche , et L’amour à la française , le groupe sait comment faire vibrer son public.Une soirée de rire et de musique en live avec des artistes qui n’ont pas leur pareil pour mettre le feu à la scène ! Découvrez en avant-première les nouvelles chansons de leur dernier album en date ainsi que les indémodables classiques, le tout dans une expérience immersive et inoubliable ! Réservez dès maintenant vos places pour le 25 avril 2026 au Rockstore !

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34