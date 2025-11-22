D’JAL – LE SPOT – MACON Macon

D’JAL – LE SPOT – MACON Macon samedi 17 janvier 2026.

D’JAL Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPOT – MACON Avenue Pierre Beregovoy 71000 Macon 71