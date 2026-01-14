Les Fatals Picards Rock français Chamonix-Mont-Blanc

Les Fatals Picards Rock français

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

+ 65 ans, RSA, demandeur d’emploi, étudiant

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Pour les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! De musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For Les Fatals Picards, 2025 is the year of their 25th anniversary! With their music, their humor, their commitment, their offbeat songs and their incredible concerts, this quarter-century will be celebrated in style on every stage.

