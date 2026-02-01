Les Faux British Promenade de la Digue Nyons
Les Faux British Promenade de la Digue Nyons vendredi 20 février 2026.
Les Faux British
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Après 10 ans de triomphe en France et près d’un million de spectateurs, Les Faux British, récompensés du Molière de la Comédie en 2016, s’installent à Nyons (en scène) afin de poursuivre leur enquête meurtrière dans un tourbillon de gags.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
After 10 years of triumph in France and nearly a million spectators, Les Faux British, winners of the Molière de la Comédie in 2016, move to Nyons (on stage) to continue their murderous investigation in a whirlwind of gags.
