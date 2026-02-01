Les Faux British Promenade de la Digue Nyons

Les Faux British

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Scolaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Après 10 ans de triomphe en France et près d’un million de spectateurs, Les Faux British, récompensés du Molière de la Comédie en 2016, s’installent à Nyons (en scène) afin de poursuivre leur enquête meurtrière dans un tourbillon de gags.

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After 10 years of triumph in France and nearly a million spectators, Les Faux British, winners of the Molière de la Comédie in 2016, move to Nyons (on stage) to continue their murderous investigation in a whirlwind of gags.

L’événement Les Faux British Nyons a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale