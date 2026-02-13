Les Faux British – par le Théâtre 100 Noms, Théâtre 100 Noms, Nantes

Les Faux British – par le Théâtre 100 Noms 20 février – 23 mai Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

16 € à 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T21:15:00+01:00 – 2026-02-20T22:45:00+01:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Une vraie comédie catastrophe

Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef-d’œuvre écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)…

L’action se situe fin XIXe, dans un superbe manoir, en plein cœur de l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est commis. Chacun des invités présents dans le château devient alors… un dangereux suspect.

Ces valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite constater à leurs dépens que le théâtre nécessite énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé. Dans ce joyeux désordre, nos « Faux British », armés du légendaire flegme britannique, feront tout pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.

Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ?

Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui, n’en finira plus de rire devant une telle succession de gags… so british !

Auteurs : Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields

Mise en scène : Gwen Aduh

Interprètes : François Aubineau, Julien Bourdel, Laureline Lejeune, Florent Longépé, Régis Mazery, Isabelle Parodi, Alexandre Sibiril

Durée : 1h30

Tout public à partir de 10 ans

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Création du Théâtre 100 noms nantes nantes métropole

Les Faux British – par le Théâtre 100 Noms © Sli-K