LES FÉÉRIES D’ANIANE Aniane

La magie de Noël s’invite à Aniane pour un mois de féerie, d’émerveillement et de partage !

Au programme

La plus grande crèche grandeur nature de France à la Chapelle des Pénitents

La Forêt enchantée du Père Noël, sous les halles 100% nouveau

La Forêt de Noël sur la Place Etienne Sanier

Illuminations magiques sur la façade de la Chapelle des Pénitents et l’Abbatiale de Saint Sauveur

Feu d’artifice au coeur d la Forêt de Noël le samedi 6 décembre

Marchés de Noël les dimanches 7,14, 21 et 28 décembre

Grande Parade de Noël le samedi 27 décembre

Grand feu d’artifice final le dimanche 28 décembre

La boutiques aux santons du 6 décembre au 4 janvier

Et bien sûr, les princesses, les mascottes, les châteaux gonflables et pleins d’autres surprises pour petits et grands !

Venez vivre la magie de Noël à Aniane un mois d’émotions, de lumières et de traditions au coeur de l’Hérault .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

The magic of Christmas comes to Aniane for a month of enchantment, wonder and sharing!

German :

Der Weihnachtszauber kommt nach Aniane für einen Monat voller Zauberei, Staunen und Teilen!

Italiano :

La magia del Natale arriva ad Aniane per un mese di incanto, meraviglia e condivisione!

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Aniane durante un mes de encanto, asombro y convivencia

