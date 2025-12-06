LES FÉÉRIES D’ANIANE Aniane
LES FÉÉRIES D’ANIANE Aniane samedi 6 décembre 2025.
LES FÉÉRIES D’ANIANE
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-06
La magie de Noël s’invite à Aniane pour un mois de féerie, d’émerveillement et de partage !
La magie de Noël s’invite à Aniane pour un mois de féerie, d’émerveillement et de partage !
Au programme
La plus grande crèche grandeur nature de France à la Chapelle des Pénitents
La Forêt enchantée du Père Noël, sous les halles 100% nouveau
La Forêt de Noël sur la Place Etienne Sanier
Illuminations magiques sur la façade de la Chapelle des Pénitents et l’Abbatiale de Saint Sauveur
Feu d’artifice au coeur d la Forêt de Noël le samedi 6 décembre
Marchés de Noël les dimanches 7,14, 21 et 28 décembre
Grande Parade de Noël le samedi 27 décembre
Grand feu d’artifice final le dimanche 28 décembre
La boutiques aux santons du 6 décembre au 4 janvier
Et bien sûr, les princesses, les mascottes, les châteaux gonflables et pleins d’autres surprises pour petits et grands !
Venez vivre la magie de Noël à Aniane un mois d’émotions, de lumières et de traditions au coeur de l’Hérault .
Aniane 34150 Hérault Occitanie
English :
The magic of Christmas comes to Aniane for a month of enchantment, wonder and sharing!
German :
Der Weihnachtszauber kommt nach Aniane für einen Monat voller Zauberei, Staunen und Teilen!
Italiano :
La magia del Natale arriva ad Aniane per un mese di incanto, meraviglia e condivisione!
Espanol :
La magia de la Navidad llega a Aniane durante un mes de encanto, asombro y convivencia
L’événement LES FÉÉRIES D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2025-10-19 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT