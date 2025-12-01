Les Fééries de la MPT MPT Valence

Les Fééries de la MPT

MPT 23 bis rue pêcherie Valence Drôme

Début : 2025-12-16 17:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

2025-12-16

Les fééries d’hiver propose un moment festif ouvert à Tous avec déambullation d’échassiers, musique de la Fontaine monumentale à la MPT Centre-Ville. Les animations sont diverses et variées jeux, tour de calèche, cornets de marrons, atelier confiture…

MPT 23 bis rue pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

English :

Les fééries d’hiver is a festive event open to all, with stilt walkers and music from the Monumental Fountain at the MPT Centre-Ville. A wide variety of activities are on offer, including games, horse-drawn carriage rides, chestnut cones, jam-making workshops…

German :

Les fééries d’hiver bietet einen festlichen Moment für alle mit Stelzenläufern und Musik aus dem monumentalen Brunnen in der MPT Centre-Ville. Die Animationen sind vielfältig: Spiele, Kutschfahrten, Kastanienhörner, Marmeladenwerkstatt…

Italiano :

Les fééries d’hiver è un evento festivo aperto a tutti, con trampolieri e musica dalla Fontana Monumentale del MPT Centre-Ville. Sono previsti numerosi intrattenimenti, tra cui giochi, giri in carrozza, coni di castagne e un laboratorio di marmellata…

Espanol :

Les fééries d’hiver es un evento festivo abierto a todos, con zancudos y música desde la Fuente Monumental del MPT Centre-Ville. La oferta de ocio incluye juegos, paseos en coche de caballos, cucuruchos de castañas y un taller de elaboración de mermelada…

