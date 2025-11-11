Les fééries de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Dinan

Rue de l’Abbaye Abbaye de Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-11 13:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-11

L’Abbaye de Léhon s’anime tous les après-midis de 13h30 à 18h30 pour accueillir Les Féeries de l’Abbaye. Cet événement enchanteur invite le public à plonger dans un univers floral, artistique et créatif.

Mickaël Rault, Meilleur Ouvrier de France et artisan fleuriste de renom, participera en tant qu’invité d’honneur. Il réalisera des démonstrations d’art floral les 11, 15 et 16 novembre. Le tarif de participation varie entre 5 et 8 euros.

Les visiteurs pourront également participer à des ateliers créatifs ces mêmes jours. Chaque atelier, d’une durée d’1h30, coûte 5 euros. Petits et grands repartiront avec leurs propres créations florales.

Tous les après-midis, le public pourra explorer une exposition photographique installée dans l’abbaye, en accès libre et gratuit. Les images révèleront la beauté de l’art floral dans un cadre patrimonial d’exception.

Les organisateurs recommandent vivement de réserver les démonstrations et les ateliers sur HelloAsso (cliquez sur « réserver »). .

Rue de l’Abbaye Abbaye de Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

