LES FÉÉRIES DE L’OULIBO Bize-Minervois

Cette année encore, l’Oulibo se transforme en véritable village enchanté !

Du 20 décembre au 4 janvier, plongez dans la magie de Noël au cœur de l’oliveraie et vivez des moments inoubliables en famille ateliers créatifs, visites ludiques, spectacles, dégustations… Un programme riche, festif et généreux vous attend.

Chaque jour, retrouvez

– Visite guidée et chasse au trésor de Noël 10h30, 14h et 16h

– Bar à huile avec initiation aux huiles nouvelles du Minervois

– Gourmandises de Noël chocolat chaud, vin chaud, crêpes à l’huile d’olive

– Jeux traditionnels avec de nombreux lots à gagner

– Ticket d’Or un séjour gastronomique à Narbonne (300 €) à remporter

Ces animations font des Féeries l’un des événements de Noël incontournables dans l’Aude.

Les Journées des Enfants ateliers, maquillage et animations gratuites

– Les 23 et 30 décembre, l’Oulibo propose une après-midi festive ateliers créatifs, maquillage, jeux en bois, gourmandises et photo booth.

Nouveaux spectacles familiaux

– Spectacle de magie “Diversion” 23 décembre, avec Benjamin Lycan (Plus Grand Cabaret du Monde).

– Spectacle clownesque “Le spectacle que vous ne verrez pas” 30 décembre

Les deux spectacles sont gratuits (réservation obligatoire).

Journées de l’Huile de Noël traditions et dégustations

Les 26 décembre et 2 janvier, vivez des moments uniques

– “La Légende du Moulinier” spectacle vivant et dégustation

– Balade contée dans l’oliveraie

– Atelier pâtisserie parent-enfant

– Dégustation à l’aveugle de l’huile d’olive.

English :

Once again this year, the Oulibo is transformed into an enchanted village!

From December 20 to January 4, immerse yourself in the magic of Christmas in the heart of the olive grove and enjoy unforgettable family moments: creative workshops, fun tours, shows, tastings? A rich, festive and generous program awaits you.

Every day, discover

– Guided tour and Christmas treasure hunt: 10:30 am, 2 pm and 4 pm

– Oil bar with an introduction to new Minervois oils

– Christmas treats: hot chocolate, mulled wine, olive oil crepes

– Traditional games with lots of prizes to be won

– Ticket d?Or: a gastronomic stay in Narbonne (300?) to be won

These activities make the Féeries one of Aude?s must-see Christmas events.

Children?s Days: workshops, face painting and free entertainment

– On December 23 and 30, the Oulibo offers a festive afternoon of creative workshops, face painting, wooden games, treats and a photo booth.

New family shows

– Diversion? magic show december 23, with Benjamin Lycan (Plus Grand Cabaret du Monde).

– Clown show ?The show you won’t see? december 30

Both shows are free (booking essential).

Christmas Oil Days: traditions and tastings

On December 26 and January 2, experience unique moments:

– la Légende du Moulinier? a live show and tasting session

– Storytelling in the olive grove

– Parent-child pastry-making workshop

– Blind tasting of olive oil.

