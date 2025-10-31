LES FÉÉRIES DE NOËL DE MÈZE Mèze

LES FÉÉRIES DE NOËL DE MÈZE

Chai et château Girard Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Au programme marché gourmand, illuminations, vitrines de Noël, banquet, visite du père, Noël, confection de couronnes et grand spectacle nocturne féérique… avec la participation des commerçants mézois.

La Ville de Mèze, à l’initiative d’Ève Gimenez-Silva, adjointe à l’événementiel, propose des animations pour toute la famille, à l’occasion des Fééries de Noël.Au programme marché gourmand, illuminations, vitrines de Noël, banquet, visite du père, Noël, confection de couronnes et grand spectacle nocturne féérique… avec la participation des commerçants mézois.Programme détaillé à venir…A découvrir tout le week-end…Les boîtes aux lettres du père Noël devant la mairie et dans le parc du châteauLe chalet du père Noël et les illuminations dans le parc du châteauVitrines de Noël décorées par les services Commerce et Evénementiel Hall de la salle J. Oulié .

Chai et château Girard Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 contact@ville-meze.fr

English :

The program includes a gourmet market, illuminations, Christmas window displays, a banquet, a visit from Santa Claus, wreath-making and a magical night show? with the participation of local shopkeepers.

German :

Auf dem Programm stehen ein Gourmetmarkt, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsschaufenster, ein Bankett, der Besuch des Weihnachtsmannes, das Basteln von Kränzen und eine große, märchenhafte Nachtshow… unter Mitwirkung der Geschäftsleute von Mézois.

Italiano :

Il programma prevede un mercato gastronomico, luminarie, vetrine natalizie, un banchetto, la visita di Babbo Natale, la creazione di ghirlande e un magico spettacolo notturno con la partecipazione dei negozianti locali.

Espanol :

El programa incluye un mercado gastronómico, iluminaciones, escaparates navideños, un banquete, la visita de Papá Noel, la confección de coronas y un mágico espectáculo nocturno… con la participación de los comerciantes locales.

L’événement LES FÉÉRIES DE NOËL DE MÈZE Mèze a été mis à jour le 2025-10-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE