Les fééries de Noël d’OpéraBulles Troyes

> Les Concerts de Noël

Chants de Noël interprétés par la troupe OpéraBulles,

samedi et dimanche à 16h.



> Le Marché de Noël des Artisans

Artisans et créateurs de la région bijoux, céramiques, cosmétiques, couture et décorations.

Des idées cadeaux uniques dans une ambiance festive.

Samedi 13h–20h & Dimanche 11h–19h



> Le Comptoir & le Brunch Gourmand

Un espace chaleureux pour savourer boissons chaudes, douceurs sucrées et petits plats salés tout le week-end.



> Brunch du dimanche 11h–15h à partager en famille ou entre amis.



> Le Dîner de Noël Soirée lyrique & gastronomique (sur réservation)

Samedi à 19h

Une soirée raffinée où grands airs d’opéra et chants de Noël se mêlent à un dîner festif servi en plusieurs temps.

Les moments musicaux s’entrelacent au fil du repas, pour une expérience sensible et conviviale signée OpéraBulles.

Un moment d’exception mêlant musique et gastronomie. .

Cellier Saint-Pierre (Cellier aux Champagnes) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 86 98 72 97 infos@operabulles.fr

