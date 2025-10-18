Les fééries de Noël d’OpéraBulles Troyes
Les fééries de Noël d’OpéraBulles Troyes samedi 13 décembre 2025.
Les fééries de Noël d’OpéraBulles
Cellier Saint-Pierre (Cellier aux Champagnes) Troyes Aube
> Les Concerts de Noël
Chants de Noël interprétés par la troupe OpéraBulles,
samedi et dimanche à 16h.
> Le Marché de Noël des Artisans
Artisans et créateurs de la région bijoux, céramiques, cosmétiques, couture et décorations.
Des idées cadeaux uniques dans une ambiance festive.
Samedi 13h–20h & Dimanche 11h–19h
> Le Comptoir & le Brunch Gourmand
Un espace chaleureux pour savourer boissons chaudes, douceurs sucrées et petits plats salés tout le week-end.
> Brunch du dimanche 11h–15h à partager en famille ou entre amis.
> Le Dîner de Noël Soirée lyrique & gastronomique (sur réservation)
Samedi à 19h
Une soirée raffinée où grands airs d’opéra et chants de Noël se mêlent à un dîner festif servi en plusieurs temps.
Les moments musicaux s’entrelacent au fil du repas, pour une expérience sensible et conviviale signée OpéraBulles.
Un moment d’exception mêlant musique et gastronomie. .
Cellier Saint-Pierre (Cellier aux Champagnes) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 86 98 72 97 infos@operabulles.fr
