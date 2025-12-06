Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur Sanzay Le Puy-Notre-Dame

Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur

Sanzay 1 rue du château Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir dans des caves de tuffeau (15°C) les Fééries de Noël.

Au programme

• Dégustation/vente de vins du Domaine

• Fouées au four traditionnel, assiette de dégustation de champignons

• Fondue Savoyarde à partager entre amis

• Vin et chocolat chaud

• Créations artisanales

• Producteurs locaux

• Présence du Père Noël

Jusqu’à 35% de remise.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 le samedi de 15h à 23h. Le dimanche de 11h à 18h. .

Sanzay 1 rue du château Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 45 13 44

English :

Come and discover the Fééries de Noël in the tufa stone cellars (15°C).

L’événement Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-11-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME