Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur Sanzay Le Puy-Notre-Dame
Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur Sanzay Le Puy-Notre-Dame samedi 6 décembre 2025.
Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur
Sanzay 1 rue du château Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Venez découvrir dans des caves de tuffeau (15°C) les Fééries de Noël.
Au programme
• Dégustation/vente de vins du Domaine
• Fouées au four traditionnel, assiette de dégustation de champignons
• Fondue Savoyarde à partager entre amis
• Vin et chocolat chaud
• Créations artisanales
• Producteurs locaux
• Présence du Père Noël
Jusqu’à 35% de remise.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 le samedi de 15h à 23h. Le dimanche de 11h à 18h. .
Sanzay 1 rue du château Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 45 13 44
English :
Come and discover the Fééries de Noël in the tufa stone cellars (15°C).
L’événement Les féeries de Noël du Domaine du Clos St Maur Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-11-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME