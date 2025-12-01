Les Féeries de Noël Graveson

Les Féeries de Noël

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 21h. Cours National Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Féeries de Noël Marché de Noël de Graveson et animations.

Venez découvrir nos 40 chalets au cœur du centre-ville nos exposants dans la Maison des Arts (Association des Artistes Gravesonnais et club Charles Berthe).

Vendredi 12 décembre 15h à 21h Marché de Noël

– Chants de Noël par les enfants de l’École Privée Jeanne d’Arc place H. Dunant 17 h

-Animation patinoire enfants: 16h30 20h

-Fabrication déco de Noël par l’AGEP (payant) Maison des Arts

– Présence Mascottes Pikachu & Mario de 17h30 à 18h00

– Cérémonie de l’illumination du Sapin de Noël sur le Cours National 18h

– Suivi du spectacle déambulatoire KIND OF MAGIC avec des surprises…

Samedi 13 décembre de 10h à 21h Marché de Noël

Animations 10h -12h30 & 14h-19h

-Patinoire enfants jusqu’à 20h

-Maquillage enfants (Maison des Arts)

-Fabrication déco de Noël par l’AGEP (payant) Maison des Arts

– Présence des mascottes SIMBA& LE MINION à partir de 11h

– Concert de gospel par Gospel For you Family sur le parvis de la Mairie 17h & 19h30

Dimanche 14 décembre 10h -19h Marché de Noël

Animations de 10h-12h30 & 14h-18h

-Patinoire enfants jusqu’à 20h

-Maquillage enfants (Maison des Arts)

-Fabrication déco de Noël par l’AGEP (payant) Maison des Arts

– Présence des mascottes Part Patrouille de 11h à 18h

-Spectacle LA PARADE ENCHANTÉE de 16h à 17 h .

Cours National Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Féeries de Noël Graveson Christmas market and entertainment.

German :

Féeries de Noël Weihnachtsmarkt in Graveson und Animationen.

Italiano :

Féeries de Noël Graveson Mercatino di Natale e intrattenimento.

Espanol :

Féeries de Noël Graveson Mercado navideño y espectáculos.

