Les Féeries de Noël Graveson
Les Féeries de Noël Graveson vendredi 12 décembre 2025.
Les Féeries de Noël
Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 21h. Cours National Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-14 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Féeries de Noël Marché de Noël de Graveson et animations.
Venez découvrir nos 40 chalets au cœur du centre-ville nos exposants dans la Maison des Arts (Association des Artistes Gravesonnais et club Charles Berthe).
Vendredi 12 décembre 15h à 21h Marché de Noël
– Chants de Noël par les enfants de l’École Privée Jeanne d’Arc place H. Dunant 17 h
-Animation patinoire enfants: 16h30 20h
-Fabrication déco de Noël par l’AGEP (payant) Maison des Arts
– Présence Mascottes Pikachu & Mario de 17h30 à 18h00
– Cérémonie de l’illumination du Sapin de Noël sur le Cours National 18h
– Suivi du spectacle déambulatoire KIND OF MAGIC avec des surprises…
Samedi 13 décembre de 10h à 21h Marché de Noël
Animations 10h -12h30 & 14h-19h
-Patinoire enfants jusqu’à 20h
-Maquillage enfants (Maison des Arts)
-Fabrication déco de Noël par l’AGEP (payant) Maison des Arts
– Présence des mascottes SIMBA& LE MINION à partir de 11h
– Concert de gospel par Gospel For you Family sur le parvis de la Mairie 17h & 19h30
Dimanche 14 décembre 10h -19h Marché de Noël
Animations de 10h-12h30 & 14h-18h
-Patinoire enfants jusqu’à 20h
-Maquillage enfants (Maison des Arts)
-Fabrication déco de Noël par l’AGEP (payant) Maison des Arts
– Présence des mascottes Part Patrouille de 11h à 18h
-Spectacle LA PARADE ENCHANTÉE de 16h à 17 h .
Cours National Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Féeries de Noël Graveson Christmas market and entertainment.
German :
Féeries de Noël Weihnachtsmarkt in Graveson und Animationen.
Italiano :
Féeries de Noël Graveson Mercatino di Natale e intrattenimento.
Espanol :
Féeries de Noël Graveson Mercado navideño y espectáculos.
L’événement Les Féeries de Noël Graveson a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence