Les fééries de Noël Hauteluce

Centre station Hauteluce Savoie

Début : 2025-12-21

fin : 2025-01-02

Les fééries des fêtes de Noël s’installe aux Saisies, à Hauteluce et à Bisanne 1500, avec une multitude d’animations pour petits et grands, entre neige et cimes !

Centre station Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English : Winter wonderland

Les Saisies, Hauteluce and Bisanne will be celebrating the festive season with a whole host of activities for young and old, between the snow and the peaks

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Les Saisies, Hauteluce und Bisanne 1500, mit einer Vielzahl von Veranstaltungen für Groß und Klein, zwischen Schnee und Gipfeln!

Italiano : Meraviglia invernale

Les Saisies, Hauteluce e Bisanne celebreranno le festività con una serie di attività per grandi e piccini, tra la neve e le vette!

Espanol :

Las fiestas navideñas ya están en marcha en Les Saisies, Hauteluce y Bisanne 1500, con multitud de actividades para grandes y pequeños, ¡entre la nieve y las cumbres!

