LES FÉERIES DE RIVESALTES Rivesaltes vendredi 12 décembre 2025.

Allées Joffre Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : Jeudi 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-16 22:00:00

Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Les Féeries de Rivesaltes, c’est bientôt ! Un programme festif et féerique durant 10 jours !
Allées Joffre Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 06 

English :

Les Féeries de Rivesaltes, coming soon! A festive 10-day program!

German :

Die Féeries de Rivesaltes sind bald da! Ein festliches und märchenhaftes Programm während 10 Tagen!

Italiano :

Le Féeries de Rivesaltes sono alle porte! Un programma di 10 giorni di festa!

Espanol :

¡Se acercan las Féeries de Rivesaltes! Un programa festivo de 10 días de duración

