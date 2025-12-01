LES FÉERIES DE RIVESALTES Rivesaltes
LES FÉERIES DE RIVESALTES Rivesaltes vendredi 12 décembre 2025.
LES FÉERIES DE RIVESALTES
Allées Joffre Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : Jeudi 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-16 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21
Les Féeries de Rivesaltes, c’est bientôt ! Un programme festif et féerique durant 10 jours !
Allées Joffre Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04
English :
Les Féeries de Rivesaltes, coming soon! A festive 10-day program!
German :
Die Féeries de Rivesaltes sind bald da! Ein festliches und märchenhaftes Programm während 10 Tagen!
Italiano :
Le Féeries de Rivesaltes sono alle porte! Un programma di 10 giorni di festa!
Espanol :
¡Se acercan las Féeries de Rivesaltes! Un programa festivo de 10 días de duración
