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AGENDA · Hauteluce

Les Fééries d’Hiver Hauteluce

dimanche 20 décembre 2026 · Hauteluce

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
vendredi 2 janvier 2026
Adresse
Centre station
Ville
73620 Hauteluce
Département
Savoie
Tarif

Hauteluce

Les Fééries d’Hiver

Centre station Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-01-02

Date(s) :
2026-12-20

Les fééries des fêtes de Noël s’installent aux Saisies, à Hauteluce et à Bisanne 1500, avec une multitude d’animations pour petits et grands, entre neige et cimes !
Découvrez tous les détails du programme sur notre site internet ou à l’Office de Tourisme.
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Centre station Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30  info@lessaisies.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Winter wonderland

Les Saisies, Hauteluce and Bisanne will be celebrating the festive season with a whole host of activities for young and old, between the snow and the peaks

L’événement Les Fééries d’Hiver Hauteluce a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Saisies

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