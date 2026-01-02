Les Fééries d’Hiver Hauteluce
dimanche 20 décembre 2026 · Hauteluce
Informations pratiques
Hauteluce
Les Fééries d’Hiver
Centre station Hauteluce Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-12-20
Les fééries des fêtes de Noël s’installent aux Saisies, à Hauteluce et à Bisanne 1500, avec une multitude d’animations pour petits et grands, entre neige et cimes !
Découvrez tous les détails du programme sur notre site internet ou à l’Office de Tourisme.
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Centre station Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com
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English : Winter wonderland
Les Saisies, Hauteluce and Bisanne will be celebrating the festive season with a whole host of activities for young and old, between the snow and the peaks
L’événement Les Fééries d’Hiver Hauteluce a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Saisies
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