Informations pratiques

Saint-Ouen-de-Pontcheuil

Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil

Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Les féeries du Moulin Amour

Samedi 29 août de 10h à 23h

Dimanche 30 août de 10h à 18h

Les 29 et 30 août 2026, le Moulin Amour vous ouvrira ses portes pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de l’émerveillement.

Au programme

Spectacles vivants & spectacle de feu

️ Marché artisanal médiéval, féerique et fantastique

Déambulations

✨ Et bien d’autres surprises…

2€ l’entrée gratuit pour les moins de 16 ans & PMR

Route du Moulin 27370 Saint Ouen de Pontcheuil.

02.32.36.95.63 .

Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 2 32 36 95 63

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English : Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil

L’événement Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie