Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil Saint-Ouen-de-Pontcheuil
samedi 29 août 2026 · Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Informations pratiques
Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil
Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Les féeries du Moulin Amour
Samedi 29 août de 10h à 23h
Dimanche 30 août de 10h à 18h
Les 29 et 30 août 2026, le Moulin Amour vous ouvrira ses portes pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de l’émerveillement.
Au programme
Spectacles vivants & spectacle de feu
️ Marché artisanal médiéval, féerique et fantastique
Déambulations
✨ Et bien d’autres surprises…
2€ l’entrée gratuit pour les moins de 16 ans & PMR
Route du Moulin 27370 Saint Ouen de Pontcheuil.
02.32.36.95.63 .
Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 2 32 36 95 63
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English : Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil
L’événement Les féeries du Moulin Amour à Saint-ouen-de-Pontcheuil Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie