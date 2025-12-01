Les Fées Cosmiques Cambremer
CINEMA SURPRISE
les associations Plaisir de lire et L’être enchanté vous convient à une soirée
Vendredi 19 décembre à l’espace Thierry Sevestre à Cambremer
La projection débutera à 20h30.
Pour ceux qui le souhaitent, on partage un petit encas avant le premier film à partir de 19h30.
Bienvenu à tous (Ados adultes) .
l’espace Thierry Sevestre à Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36 etreenchantea@gmail.com
SURPRISE CINEMA
