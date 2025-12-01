Les Fées Cosmiques Cambremer

Les Fées Cosmiques

l'espace Thierry Sevestre à Cambremer

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

CINEMA SURPRISE

les associations Plaisir de lire et L’être enchanté vous convient à une soirée

Vendredi 19 décembre à l’espace Thierry Sevestre à Cambremer

La projection débutera à 20h30.

Pour ceux qui le souhaitent, on partage un petit encas avant le premier film à partir de 19h30.

Bienvenu à tous (Ados adultes) .

l'espace Thierry Sevestre à Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie

SURPRISE CINEMA

