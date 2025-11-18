Les fées paillettes Marché de Noël Orléans 5 au 11 décembre Orléans
Les fées paillettes Marché de Noël Orléans 5 au 11 décembre Orléans jeudi 11 décembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Créations colorées et kawaii imprimées en 3d et découpées au laser à Saint Jean de Braye.
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année