LES FEIXES Perpignan
LES FEIXES Perpignan samedi 20 décembre 2025.
LES FEIXES
3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-20 11:50:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20 2026-01-10
Àcentmètresducentredumonde, Atelier Les Feixes avec Pauline Trougnou
.
3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35 contact@acmcm.fr
English :
Àcentmètresducentredumonde, Les Feixes workshop with Pauline Trougnou
L’événement LES FEIXES Perpignan a été mis à jour le 2025-12-09 par PERPIGNAN TOURISME