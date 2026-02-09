Les Fêlés du Vocal chantent au profit de 2 associations au Ponant à Pacé Le Ponant, Pacé, Ille-et-Vilaine Pacé Dimanche 22 février, 15h30 Tarif 13 et 8 €

Embarquez avec l’équipe fêlée pour une balade gourmande pleine d’imprévus. Un cocktail mémorable vous y sera proposé ainsi que des cornichons, des macarons, des bonbons…

Les Fêlés du Vocal chanteront au profit de Pacé Solidarité et Un enfant, une vie au Bénin.

Il y a des chorales classiques, des ensembles lyriques, des groupes de variétés… et puis il y a Les Fêlés du Vocal. Une troupe unique en son genre, qui mêle avec brio chant polyphonique, mise en scène théâtrale et une bonne dose de folie créative. Leur credo : faire vibrer, surprendre et émouvoir, tout en offrant au public un voyage scénique où l’oreille et les yeux sont également sollicités.

Derrière ce nom malicieux se cache une véritable philosophie. « Fêlés » parce qu’ils osent sortir des sentiers battus, casser les codes du simple concert vocal. « Du vocal », car tout part de la voix, cet instrument universel, riche et infiniment malléable. Ensemble, ils transforment chaque spectacle en une expérience collective, à la frontière du concert et du théâtre.

Les Fêlés du Vocal ne se contentent pas de chanter. Ils racontent, incarnent, jouent, dansent parfois, pour donner vie aux chansons et aux textes qu’ils choisissent avec soin. Chaque morceau devient une petite histoire, portée par des voix puissantes, tendres ou facétieuses. Leur univers navigue entre émotion et humour, intensité et légèreté, créant un lien direct avec le public.

Ce qui frappe, c’est l’énergie collective. Sur scène, les regards complices et l’engagement de chacun témoignent d’un plaisir partagé. Chanter ensemble devient un acte de cohésion et de transmission. Le spectateur se sent invité, entraîné dans cette bulle vivante où l’on rit, où l’on frissonne, où parfois même l’on réfléchit.

Assister à un spectacle des Fêlés du Vocal, c’est accepter de se laisser surprendre. On y trouve des harmonies vocales travaillées, des arrangements originaux, mais aussi des clins d’œil théâtraux qui bousculent les attentes. La troupe revendique un art à la fois accessible et exigeant, où la qualité musicale se mêle à une audace scénique réjouissante.

Au fil des représentations, la troupe a su séduire un public varié. Amateurs de chant, curieux de nouvelles expériences culturelles, familles ou passionnés de spectacle vivant… tous ressortent avec un sourire aux lèvres et une énergie communicative. « On ne voit pas le temps passer », confient souvent les spectateurs. « C’est frais, drôle et profondément humain. »

Les Fêlés du Vocal poursuivent leur chemin, toujours en quête de nouveaux défis artistiques. Leur ambition reste intacte : continuer à étonner, à inventer, et surtout à partager le bonheur de chanter autrement. Leur aventure prouve qu’avec un peu de folie et beaucoup de cœur, le vocal devient bien plus qu’une simple performance : il devient une fête de la voix et de la scène.

https://www.helloasso.com/associations/pace-solidarite/evenements/spectacle-musical-les-feles-du-vocal 0769464070

Le Ponant, Pacé, Ille-et-Vilaine 2 Boulevard Patrice Dumaine, Pacé, Ille-et-Vilaine Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



