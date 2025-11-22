Les Fêlés du Vocal fêtent leurs 10 ans avec « Décade décalée » Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes
Les Fêlés du Vocal fêtent leurs 10 ans avec « Décade décalée » Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes samedi 22 novembre 2025.
Les Fêlés du Vocal fêtent leurs 10 ans avec « Décade décalée » Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes 22 et 23 novembre 13€
10 ans ça se fête… Embarquez avec l’équipe fêlée pour une balade gourmande pleine d’imprévus qui vous mènera de San Francisco à Courseulles sur Mer.
Un cocktail mémorable vous y sera proposé ainsi que des cornichons, des macarons et des bonbons … Si tu m’crois pas, viens voir le nouveau spectacle des Fêlés du Vocal : « Décade Décalée »
3 spectacles au profit de Habitat et Humanisme, Cap Ouest Roz’Eskell et Croix-rouge Rennes
Direction artistique : Michaël Cavalier
Scénographie, mise en scène : Michaël Cavalier / Anne Brisseau
Pianiste accompagnateur : Antoine Houbron
Son : Thomas Bros
Lumière : Sam Cavalier
Création affiche : Jean-Yves Barbedor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T15:30:00.000+01:00
1
https://www.helloasso.com/associations/les-feles-du-vocal
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, Rennes, Ille-et-Vilaine 6 cours des alliés 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine