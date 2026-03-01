Les femmes à l’honneur

3 Rue de l’Orée du Bois Cléré-du-Bois Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le dimanche 8 mars 2026, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une journée spéciale Les femmes à l’honneur vous est proposée, placée sous le signe du partage, de la culture et de la convivialité.

Les participants seront accueillis à partir de 10h30. À 11h, un temps de paroles ouvertes et d’échanges permettra à chacune et chacun de s’exprimer librement, de partager expériences, réflexions et témoignages. À 12h30, un déjeuner convivial élaboré par Le Clan Gourmand sera proposé au tarif de 20 € (entrée, plat, dessert), sur réservation avant le 3 mars 2026. L’après-midi se poursuivra à 15h avec la pièce de théâtre Cultur’Elles et Lui, présentée par l’association ARTHE, une représentation sensible et engagée qui propose de se questionner sur les inégalités entre et les hommes.

Tout au long de la journée, l’exposition Femmes d’exception mettra en lumière des portraits inspirants de femmes qui ont marqué leur époque, leur territoire ou leur domaine d’activité. 10 .

3 Rue de l’Orée du Bois Cléré-du-Bois 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 70 39 32 mariedrion@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, March 8, 2026, International Women?s Rights Day, we?ll be holding a special Women in the Spotlight day of sharing, culture and conviviality.

L’événement Les femmes à l’honneur Cléré-du-Bois a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Châtillonnais en Berry