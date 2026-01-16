Les femmes à l’honneur Une proche de Pierre Loti, Judith Gautier Musée Hèbre Rochefort

Les femmes à l’honneur Une proche de Pierre Loti, Judith Gautier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Celebrating Women: A close friend of Pierre Loti, Judith Gautier

Discovery tour: Women in the spotlight A close friend of Pierre Loti, Judith Gautier.

