Les femmes artistes en 1925
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Cette activité encadrée par un guide-conférencier met en lumière les femmes artistes liées à la VIIe région économique en 1925. À l’aide d’indices, retrouvez les œuvres réalisées par ces femmes et découvrez comment ces artistes reconnues ont influencé le mouvement Art déco pendant les Années folles.
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
