Les femmes artistes en 1925

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 16:30:00

fin : 2025-12-24 17:30:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Cette activité encadrée par un guide-conférencier met en lumière les femmes artistes liées à la VIIe région économique en 1925. À l’aide d’indices, retrouvez les œuvres réalisées par ces femmes et découvrez comment ces artistes reconnues ont influencé le mouvement Art déco pendant les Années folles.

Informations par téléphone ou mail. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

English : Les femmes artistes en 1925

L’événement Les femmes artistes en 1925 Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole