Les femmes artistes sortent des réserves des musées Musée départemental Arles antique Arles

Les femmes artistes sortent des réserves des musées

Dimanche 4 janvier 2026 de 11h30 à 12h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Pierrette Nouet, guide conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique.

Des grottes à la Renaissance,



Depuis quelques années on (re)découvre que les femmes peuvent posséder des qualités artistiques indéniables, exprimer des idées créatrices, innovantes et ce dans tous les domaines artistiques ou autres.



Cette sortie de l’obscurité des réserves des musées et de l’ Enfer des bibliothèques pour certaines autrices peut éveiller notre curiosité voire nous amuser et même nous irriter quand ce mouvement devient trop systématique.



Néanmoins cet élan reflète notre société, la dénonciation du patriarcat plurimillénaire s’immisce dans l’art comme dans le sport évoqué lors des Jeux de 2024 Les coups de cœur depuis 20 ans ont souligné l’importance du rôle des femmes dans l’Antiquité, la mythologie, la Révolution etc…



Aujourd’hui pour débuter cette nouvelle année 2026 on voudrait élargir cet hommage à toutes ces belles connues ou inconnues, ces passantes comme le chantait Brassens sur un poème d’Antoine Pol. Vaste sujet qui nécessite bien deux séances des cavernes préhistoriques à l’intelligence artificielle. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Pierrette Nouet, tour guide, shares with us her passion for the great figures of ancient history.

German :

Die Fremdenführerin Pierrette Nouet lässt uns an ihren Vorlieben für große Figuren der antiken Geschichte teilhaben.

Italiano :

Pierrette Nouet, guida turistica, condivide con noi i suoi preferiti tra i grandi personaggi della storia antica.

Espanol :

Pierrette Nouet, guía turística, comparte con nosotros sus favoritos de las grandes figuras de la historia antigua.

