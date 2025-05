Les Femmes au Monumental Visite guidée – rue du Mesnil Grémichon Rouen, 18 mai 2025 15:00, Rouen.

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Le Cimetière Monumental, nécropole des Grands-Hommes… et les femmes alors ! Artistes, bienfaitrices ou figures de l’histoire locale elles ont brillé par leurs actions et leurs caractères. Partez à la découverte de ces destins remarquables.

Dimanche 18 mars, 15h00

Rendez-vous Rouen, Cimetière Monumental, rue du Mesnil Grémichon

Gratuit. Réservation obligatoire. https://my.weezevent.com/monumental-au-feminin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

English : Les Femmes au Monumental Visite guidée

The Monumental Cemetery, necropolis of great men? and what about women? Artists, benefactors or figures in local history, they shone through their actions and characters. Discover these remarkable destinies.

Sunday, March 10, 3:00 pm

Meeting point Rouen, Cimetière Monumental, rue du Mesnil Grémichon

Free admission. Reservations required.

German :

Der Cimetière Monumental, die Nekropole der großen Männer? und die Frauen! Künstlerinnen, Wohltäterinnen oder Figuren der Lokalgeschichte haben durch ihre Taten und ihren Charakter geglänzt. Entdecken Sie diese bemerkenswerten Schicksale.

Sonntag, 18. März, 15.00 Uhr

Treffpunkt: Rouen, Cimetière Monumental, rue du Mesnil Grémichon

Kostenlos. Reservierung erforderlich. https://my.weezevent.com/monumental-au-feminin

Italiano :

Il Cimitero Monumentale, la necropoli dei grandi uomini? E che dire delle donne! Artiste, benefattrici o figure della storia locale, hanno brillato per le loro azioni e i loro caratteri. Scoprite questi destini straordinari.

Domenica 18 marzo, ore 15.00

Punto d’incontro: Rouen, Cimitero Monumentale, rue du Mesnil Grémichon

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria. https://my.weezevent.com/monumental-au-feminin

Espanol :

El Cementerio Monumental, necrópolis de grandes hombres… ¡y qué decir de las mujeres! Artistas, benefactoras o figuras de la historia local, brillaron por sus acciones y sus caracteres. Descubra estos notables destinos.

Domingo 18 de marzo, a las 15.00 h

Punto de encuentro: Rouen, Cementerio Monumental, rue du Mesnil Grémichon

Entrada gratuita. Imprescindible reservar. https://my.weezevent.com/monumental-au-feminin

