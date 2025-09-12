Les Femmes au Monumental Visite guidée rue du Mesnil Grémichon Rouen
rue du Mesnil Grémichon cimetière monumental Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
Le Cimetière Monumental, nécropole des Grands-Hommes… et les femmes alors ! Artistes, bienfaitrices ou figures de l’histoire locale elles ont brillé par leurs actions et leurs caractères. Partez à la découverte de ces destins remarquables.
Dimanche 8 mars, 10h00
Rendez-vous Rouen, Cimetière Monumental, rue du Mesnil Grémichon
Gratuit. Réservation obligatoire. https://my.weezevent.com/monumental-au-feminin .
rue du Mesnil Grémichon cimetière monumental Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
