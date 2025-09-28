Les femmes chantent pour la cause animale Figeac

Les femmes chantent pour la cause animale Figeac dimanche 28 septembre 2025.

Dans le cadre du 30e anniversaire du refuge Le MASAQ, plusieurs artistes féminines se réunissent pour un concert caritatif en soutien à la cause animale.

English :

As part of the 30th anniversary of the MASAQ shelter, a number of female artists are getting together for a charity concert in support of the animal cause.

German :

Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Tierheims Le MASAQ kommen mehrere Künstlerinnen zu einem Benefizkonzert zur Unterstützung des Tierschutzes zusammen.

Italiano :

In occasione del 30° anniversario del rifugio MASAQ, alcune artiste si riuniscono per un concerto di beneficenza a sostegno della causa animale.

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario del refugio MASAQ, varias artistas femeninas se reúnen en un concierto benéfico a favor de la causa animal.

