Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS mardi 7 octobre 2025.

Classes de piano

Programme à venir

Les classes de piano interprètent des œuvres des compositeurs·rices Mel Bonis, Lili Boulanger et Claude Debussy.

Le mardi 07 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

