Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS mardi 4 novembre 2025.

Classes de piano

Programme à venir

Les classes de piano interprètent des œuvres des compositeurs·rices contemporains·es du sculpteur Antoine Bourdelle.

Le mardi 04 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

