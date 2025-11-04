Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS
Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS mardi 4 novembre 2025.
Classes de piano
Programme à venir
Les classes de piano interprètent des œuvres des compositeurs·rices contemporains·es du sculpteur Antoine Bourdelle.
Le mardi 04 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
