Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Les femmes compositrices du temps de Bourdelle Musée Bourdelle PARIS mardi 4 novembre 2025.

Classes de piano
Programme à venir

Les classes de piano interprètent des œuvres des compositeurs·rices contemporains·es du sculpteur Antoine Bourdelle.
Le mardi 04 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-04T19:00:00+01:00
fin : 2025-11-04T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-04T18:00:00+02:00_2025-11-04T20:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle  75015 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis