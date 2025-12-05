les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard salle des fêtes Loudun
salle des fêtes Hôtel de ville Loudun Vienne
Tarif : 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Les femmes dans la guerre de Vendée .
salle des fêtes Hôtel de ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mariefrancebaustert@gmail.com
L’événement les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard Loudun a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais