les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard salle des fêtes Loudun

les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard salle des fêtes Loudun vendredi 5 décembre 2025.

les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard

salle des fêtes Hôtel de ville Loudun Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Les femmes dans la guerre de Vendée .

salle des fêtes Hôtel de ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mariefrancebaustert@gmail.com

English : les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard

German : les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard

Italiano :

Espanol : les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard

L’événement les femmes dans la guerre de Vendée par Isabelle Soulard Loudun a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais