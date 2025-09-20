Les femmes dans la résistance dans le Nord pendant la 2nde Guerre Mondiale Maison Louise de Bettignies Saint-Amand-les-Eaux

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Notre historienne vous présentera les femmes dans la résistance dans le Nord pendant la 2nde Guerre Mondiale.

Maison Louise de Bettignies 114 rue Louise de Bettignies Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France

