Les femmes dans l’art et dans la société Espace Saint-Jacques Lambesc

Les femmes dans l’art et dans la société

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 le samedi à partir de 17h. Le dimanche à partir de 11h.

Samedi Salle Sévigné

Dimanche MJC. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Les femmes dans l’art et dans la société, parcours et paroles de femmes

Pour cette première édition, la MJC donne carte blanche aux femmes dans le but de les valoriser artistes plasticiennes locales, comédiennes, metteurs en scène, universitaires citoyennes, conférences, ateliers de création avec les artistes, expo, théâtre, repas partagé.

En partenariat avec ATIKIN, Julie Pelletier, Solidarité Provence Afghanistan, Les Orties.



Tout public

Rens. et réservation MJC 04 42 92 77 65 .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 77 65 lamjcdelambesc@gmail.com

English :

Women in art and society, women?s journeys and words

