Les femmes dans l’art et dans la société Espace Saint-Jacques Lambesc

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 le samedi à partir de 17h. Le dimanche à partir de 11h.
Samedi Salle Sévigné
Dimanche MJC. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Les femmes dans l’art et dans la société, parcours et paroles de femmes
Pour cette première édition, la MJC donne carte blanche aux femmes dans le but de les valoriser artistes plasticiennes locales, comédiennes, metteurs en scène, universitaires citoyennes, conférences, ateliers de création avec les artistes, expo, théâtre, repas partagé.
En partenariat avec ATIKIN, Julie Pelletier, Solidarité Provence Afghanistan, Les Orties.
Tout public
Rens. et réservation MJC 04 42 92 77 65 .
Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 77 65 lamjcdelambesc@gmail.com
English :
Women in art and society, women?s journeys and words
